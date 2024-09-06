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"هيئة الطرق": انتهاء أعمال الصيانة على طريق الرياض- خميس مشيط

شملت كل المسارات وهدفت لرفع مستوى السلامة
"هيئة الطرق": انتهاء أعمال الصيانة على طريق الرياض- خميس مشيط
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أعلنت الهيئة العامة للطرق عن الانتهاء من أعمال الصيانة على طريق الرياض- خميس مشيط، وذلك في الجزء الواقع بين محافظتي الدلم والخرج.

وأوضحت هيئة الطرق أن الأعمال شملت كشط وسفلتة كامل المسارات مع عمل كل وسائل السلامة اللازمة، حيث تهدف هذه الأعمال إلى رفع مستوى السلامة على الطريق، بما يضمن سلامة سالكيه.

وأكدت مواصلة تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات الحيوية للارتقاء بقطاع الطرق، لتحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق بالوصول إلى التصنيف السادس في مؤشر جودة الطرق عالميًا بحلول عام 2030، وخفض الوفيات على الطرق لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة، وتغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية حسب تصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق (IRAP)، والمحافظة على مستوى خدمات متقدمة لمستوى الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق، ورفع مشاركة القطاع الخاص في الأعمال التشغيلية.

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