دوريات المجاهدين بالمرصاد لترويج الحشيش بعسير وتهريب القات بجازان

نجحت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين في منطقتي عسير وجازان في منع ترويج كمية من الحشيش وإحباط تهريب كمية من القات.
تفصيلًا، قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة عسير على مقيم من الجنسية اليمنية لترويجه مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.
كما أحبطت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان تهريب (27) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.