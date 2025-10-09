مركز الملك سلمان للإغاثة يمنح جمعية "سلال الغذائية" شهادة العمل خارج المملكة

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية سلال الغذائية صلاح الجهيمي أن هذا الاعتماد يمثل مرحلة جديدة في مسيرة الجمعية، موضحًا أن الشهادة "ليست مجرد وثيقة رسمية، بل جواز عبور نحو العالمية في مجال العمل الإغاثي، وتأكيد على ثقة الجهات الرسمية بكفاءة الجمعية وقدرتها على إيصال رسالتها الإنسانية إلى المجتمعات الأكثر احتياجًا، بالتعاون مع شركائها المحليين والدوليين، وتحت مظلة نظامية تلتزم بأعلى المعايير الإنسانية والإغاثية العالمية".