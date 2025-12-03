حفاوة بحرينية بالورود.. استقبال كبير لولي العهد وقادة الخليج قبيل انطلاق القمة 46

وجرى استقبال سمو ولي العهد في الصالة الملكية بجسر الملك فهد، حيث كان في مقدمة مستقبليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، وعدد من كبار المسؤولين.