حفاوة بحرينية بالورود.. استقبال كبير لولي العهد وقادة الخليج قبيل انطلاق القمة 46

وسط حفاوة بحرينية عبّرت عنها الورود والترحيب الرسمي، حظي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وقادة دول الخليج، باستقبال كبير لدى وصولهم إلى البحرين قبيل انطلاق القمة الخليجية الـ46.
وجرى استقبال سمو ولي العهد في الصالة الملكية بجسر الملك فهد، حيث كان في مقدمة مستقبليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، وعدد من كبار المسؤولين.
وتأتي هذه الحفاوة تعبيرًا عن عمق العلاقات الأخوية بين المملكة والبحرين، واستعداد المنامة لاستضافة أعمال القمة الخليجية التي تبحث مسارات التعاون وتعزيز العمل المشترك بين دول المجلس.