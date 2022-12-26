السيول تعزل سكان شعب النخل بالليث.. والطلاب غائبون

ولفت السكان إلى أن مشكلتهم مع إغلاق الطريق ليست وليدة اللحظة، عند هطول الأمطار، مطالبين المسؤولين في فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة التحقيق في عدم تجاوب مسؤولي الفرقة الخامسة مع مطالبهم، والتوجيه بفتح الطريق المغلق على وجه السرعة، مشيرين إلى أن أبناءهم لم يستطيعوا الذهاب إلى مدارسهم يومي الأحد والاثنين، وقد يستمر غيابهم لعدّة أيام في حال عدم فتح الطريق.