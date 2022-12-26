السيول تعزل سكان شعب النخل بالليث.. والطلاب غائبون

عبّر عدد من سكان قرية شعب النخل بمركز بني يزيد شرقي محافظة الليث، عن امتعاضهم الشديد من عدم تجاوب الفرقة الخامسة التابعة لوزارة النقل، لمطالبهم المتمثلة في إعادة فتح الطريق الذي يربطهم بالمركز بعد أن جرفته الأمطار والسيول التي شهدتها المحافظة قبل أيام عدّة.
وأشار السكان في شكواهم إلى أن الطلاب والطالبات بالقرية محرومون من الدراسة لليوم الثاني على التوالي، بسبب أن الطريق مغلق من جراء السيول، دون أن تتحرك الفرقة الخامسة على مدى الأيام الماضية.
ولفت السكان إلى أن مشكلتهم مع إغلاق الطريق ليست وليدة اللحظة، عند هطول الأمطار، مطالبين المسؤولين في فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة التحقيق في عدم تجاوب مسؤولي الفرقة الخامسة مع مطالبهم، والتوجيه بفتح الطريق المغلق على وجه السرعة، مشيرين إلى أن أبناءهم لم يستطيعوا الذهاب إلى مدارسهم يومي الأحد والاثنين، وقد يستمر غيابهم لعدّة أيام في حال عدم فتح الطريق.