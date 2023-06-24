" السديس" يوجه بإطلاق مبادرة "واحة الإعلام" خلال موسم الحج

وحث السديس جميع وسائل الإعلام المشاركة في تغطية موسم الحج لهذا العام ومواقع التواصل والقنوات التلفزيونية على الاهتمام بإبراز قيم التسامح والوسطية والاعتدال وتعزيز الوعي بخطورة الاستهداف للدين والوطن وعدمِ التهويل والإثارة والمبالغة في التعليقات والأطروحات وبث الشائعات، وإيجادِ صيغة علمية، وآلية عملية للحوار الحضاري، ونشر القيم القويمة.