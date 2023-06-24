" السديس" يوجه بإطلاق مبادرة "واحة الإعلام" خلال موسم الحج

وجّه الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس بإطلاق مبادرة واحة الاعلام في الرئاسة خلال موسم الحج لخدمة ضيوف الرحمن.
وتهدف هذه الخطوة إلى دعم الجهود الإعلاميه للرئاسة وتحقيق التكامل والتنسيق مع وسائل الإعلام لنشر الجهود المباركة وإبراز الإنجازات التي حققتها القيادة لخدمة الحرمين الشريفين وحجاج بيت الله.
وقال السديس: واحة الإعلام هي منارة لخدمة الحرمين وإيصال رسالة الإسلام الوسطية للعالم.
وأضاف: مبادرة واحة الإعلام للرئاسة تعد الإولى من نوعها في تاريخ الرئاسة وللإعلام له دور محوري في نشر الوسطية والاعتدال ودعم رسالة الإسلام المعتدلة.
وأردف: على الإعلام والإعلاميين مسؤولية عظيمة في نقل الكلمة وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وإبراز الجهود التي تقدمها دولتنا المباركة للإسلام والمسلمين.
وحث السديس جميع وسائل الإعلام المشاركة في تغطية موسم الحج لهذا العام ومواقع التواصل والقنوات التلفزيونية على الاهتمام بإبراز قيم التسامح والوسطية والاعتدال وتعزيز الوعي بخطورة الاستهداف للدين والوطن وعدمِ التهويل والإثارة والمبالغة في التعليقات والأطروحات وبث الشائعات، وإيجادِ صيغة علمية، وآلية عملية للحوار الحضاري، ونشر القيم القويمة.
وقال: الدعوات المغرضة التي تستهدف المجتمعَات الإسلامية، ليس وراءها إلا هدمها وتفكُّكها وإخلالُ أمنها واستقرارها، والمصطلحات والمفاهيم الشرعية التي يستخدمها بعض هؤلاء لجر المجتمعات إلى الويلات باتت واضحة ومكشوفة الأهداف..