تعزيزًا لرحلة الشباب الريادية.. "مسك" تنظّم "هاكاثون الذكاء الاصطناعي التوليدي"

ومن بين أكثر من 700 متقدم؛ تم اختيار 150 مشاركًا، 30% منهم إناث، من المختصين في مجالات البرمجة والبيانات والذكاء الاصطناعي، و30 فريقًا يضمّ 10 جنسيات مختلفة بعد مرحلة التصفية التي تستهدف وجود مشاركين ذوي كفاءة عالية؛ إلى جانب مشاركة عدد من الشركات التقنية الناشئة في الهاكاثون للعمل على بلورة الأفكار وتصميم الحلول بدعم وإرشاد وتوجيه نخبة من الخبراء والمختصين العالميين، والتي ضمّت أعضاء من جهات مختلفة منها: شركات "BeMyApp" و"لوسيديا" و"كلاسيرا" و"رمادا آي كيو"؛ وذلك في إطار سعي المنافسة إلى تزويد الشباب المشاركين بالأدوات اللازمة لتطوير الحلول والمنتجات وعرضها على لجنة تحكيم متخصصة.