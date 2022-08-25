وزير التنمية الاجتماعية البحريني يَطَّلع على منجزات مركز بلاغات العنف الأسري بالرياض

استقبل مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالله الحربي صباح أمس، وزير التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين أسامة بن أحمد العصفور، الذي زار مقر مركز بلاغات العنف الأسري بالرياض، بحضور وكيل الشؤون الدولية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتور عدنان النعيم، والوكيل المساعد للتوجيه الاجتماعي المهندس أحمد الحديثي، وبحضور عدد من مسؤولي الجانبين.
وتهدف الزيارة إلى إطلاع الجانب البحريني على تجربة الوزارة ومبادراتها في مجال الحماية من العنف الأسري، وآلية العمل داخل المركز، وكيفية التعامل مع البلاغات والإجراءات المتبعة حيالها.
وأشاد وزير التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين، بما شاهده من منجزات ومبادرات أسهمت في رفع مستوى أنظمة الحماية وآليتها، ونشر الوعي بين أفراد المجتمع حول الإيذاء والظواهر السلوكية في المجتمع.
جدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي امتدادًا لحرص القيادات الرشيدة على توحيد الجهود، وتفعيل التعاون بين البلدين الشقيقين في كل القطاعات؛ لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ورؤية البحرين الاقتصادية 2030.