وزير التنمية الاجتماعية البحريني يَطَّلع على منجزات مركز بلاغات العنف الأسري بالرياض

استقبل مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالله الحربي صباح أمس، وزير التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين أسامة بن أحمد العصفور، الذي زار مقر مركز بلاغات العنف الأسري بالرياض، بحضور وكيل الشؤون الدولية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتور عدنان النعيم، والوكيل المساعد للتوجيه الاجتماعي المهندس أحمد الحديثي، وبحضور عدد من مسؤولي الجانبين.