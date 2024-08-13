انخفض بـ"2.8%".. متوسط سعر متر الفلل في الرياض يواصل تراجعه للشهر الثالث

واصل متوسِّطُ سعر متر الفلل في الرياض تراجعَه للشهر الثالث على التوالي؛ حيث سجل في يوليو الماضي أيضًا انخفاضًا بما نسبته "2.8%"، وذلك على أساس شهري بحسب مؤشرات الهيئة العامة للعقار متأثرًا بارتفاع أسعار الفائدة لدى جهات التمويل، والتي صعدت إلى مستويات عليا.
وبحسب رصد "سبق": فقد جاء متوسط سعر المتر لآخر ثلاثة أشهر من هذا العام كالتالي: يوليو "2.8%" انخفاضًا، وشهر يونيو "3.8%"، ومايو "15%" عن الشهر الذي قبله، يأتي هذا فيما سجل عدد الصفقات عكس المسار؛ حيث ارتفعت بما نسبته "37.7%" لنفس الفترة، وقيمة الصفقات هي الأخرى ارتفعت بـ"34.8%".
يذكر أنّ حجم التمويل العقاري السكني للأفراد المقدم من المصارف في المملكة خلال يونيو 2024 سجل انخفاضًا بنسبة "31%" إلى "5.3" مليار ريال مقابل "7.7" مليار ريال في مايو، وحجم تمويل الشركات للأفراد تراجع بنسبة "36.5%" إلى 160 مليون ريال مقابل 252 مليون ريال في مايو.
كما بلغ حجم التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد الممنوح من شركات التمويل خلال النصف الأول "1.32" مليار ريال، وقد استحوذت "الشقق" على الحصة الأكبر من إجمالي التمويل العقاري السكني؛ إذْ بلغت 72 مليون ريال تمثّل "45%" من إجمالي حجم التمويل، ثم "الفلل" بـ71 مليون ريال، وتمثل "44%"، و"الأراضي" بـ18 مليون ريال بحصة "11%".