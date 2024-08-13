انخفض بـ"2.8%".. متوسط سعر متر الفلل في الرياض يواصل تراجعه للشهر الثالث

وبحسب رصد "سبق": فقد جاء متوسط سعر المتر لآخر ثلاثة أشهر من هذا العام كالتالي: يوليو "2.8%" انخفاضًا، وشهر يونيو "3.8%"، ومايو "15%" عن الشهر الذي قبله، يأتي هذا فيما سجل عدد الصفقات عكس المسار؛ حيث ارتفعت بما نسبته "37.7%" لنفس الفترة، وقيمة الصفقات هي الأخرى ارتفعت بـ"34.8%".