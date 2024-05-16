محليات

5 مناطق بمرمى الهطولات.. سحب ركامية في أحدث قراءة لخرائط المملكة الجوية

زخات من الأمطار قد تكون غزيرة أحيانًا تترافق بحدوث البرق والرعد.. "فرص"
5 مناطق بمرمى الهطولات.. سحب ركامية في أحدث قراءة لخرائط المملكة الجوية

تشير مخرجات آخر الخرائط الجوية، إلى تجدد تشكل السحب الركامية في بعض مناطق المملكة خلال الساعات القادمة، خاصة مع ساعات ما بعد ظهر وعصر اليوم الخميس.

وعن الأماكن المتوقع أن تشملها فرص الأمطار الرعدية، تشير البيانات الجوية إلى تجدد فرص الأمطار في أجزاء من جنوب غرب المملكة، وتشمل مرتفعات جازان وعسير والباحة، يرافقها هطول زخات من الأمطار، قد تكون غزيرة أحيانًا ومترافقة بحدوث البرق والرعد.

ووفق موقع "طقس العرب"، يُحتمل تشكل بعض السحب الركامية على أجزاء محدودة من منطقة الرياض وشمال المنطقة الشرقية والمناطق الحدودية مع الكويت.

سحب ركامية
الخرائط الجوية

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