5 مناطق بمرمى الهطولات.. سحب ركامية في أحدث قراءة لخرائط المملكة الجوية

وعن الأماكن المتوقع أن تشملها فرص الأمطار الرعدية، تشير البيانات الجوية إلى تجدد فرص الأمطار في أجزاء من جنوب غرب المملكة، وتشمل مرتفعات جازان وعسير والباحة، يرافقها هطول زخات من الأمطار، قد تكون غزيرة أحيانًا ومترافقة بحدوث البرق والرعد.