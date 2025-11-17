هدف: تمكين 74 ألف مواطن في قطاع النقل والخدمات اللوجستية وبدعم يفوق 500 مليون ريال

وأسهمت جهود الصندوق بتمكين قطاع النقل والخدمات اللوجستية في دعم عدة شهادات مهنية احترافية في التخصصات النوعية بالقطاع، ورفع نسبة الدعم لعدد من مهن القطاع ضمن منتج "دعم التوظيف" لتصل نسبة التحمل إلى 50% من أجر الموظف وبحد أقصى 3000 ريال، كما استفاد نحو 4000 مواطن من منتجات التدريب على رأس العمل في القطاع.