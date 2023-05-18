البحرين: القمة العربية مناسبة لتبادل الرأي وتعزيز التنسيق المشترك

وقال الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة في تصريح صحفي عقب وصوله اليوم إلى جدة للمشاركة في أعمال القمة العربية الـ32: "يسرنا ونحن نصل إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، أن نعرب عن بالغ التقدير والامتنان لأخينا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة -حفظه الله ورعاه -، على دعوته الكريمة لنا للمشاركة في أعمال الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، مشيدين بما يربط بين بلدينا الشقيقين من أواصر العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تستند على وشائج القربى والمحبة والتاريخ المشترك والمصالح المتبادلة".