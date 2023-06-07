هيئة تقويم التعليم والتدريب تعلن نتائج الاعتماد الأكاديمي لشهر مايو الماضي

وأوضحت الهيئة، أنه تم تحويل ستة برامج أكاديمية من اعتماد برامجي مشروط إلى اعتماد برامجي كامل، وهي: برنامج بكالوريوس اللغة الإنجليزية وآدابها في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية اعتبارًا من يونيو 2023م إلى أبريل 2027م، وبرنامج بكالوريوس الكيمياء في جامعة الملك فيصل من يونيو 2023م إلى أغسطس 2028م، وبرنامج الدكتوراه في الإدارة والإشراف التربوي في جامعة الملك خالد من يونيو 2023م إلى فبراير 2027م، وبرنامج بكالوريوس الكيمياء من جامعة القصيم من يونيو 2023م إلى أبريل 2027م، وبرنامجا البكالوريوس في الهندسة المدنية والبيئية وفي الهندسة الكهربائية من جامعة المجمعة من يونيو 2023م إلى أبريل 2028م.