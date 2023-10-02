الأميرة هيفاء الفيصل ترعى المؤتمر الدولي الخامس "للحفاظ على صحة المرأة" الذي تنظمه مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الأحد القادم

ترعى صاحبة السمو الملكي الأميرة هيفاء بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة جمعية زهرة لسرطان الثدي، المؤتمر الدولي الخامس لأمراض النساء والولادة، الذي تنظمه مجموعة الدكتور سليمان الحبيب، بمستشفى السويدي الأحد القادم الموافق 8 أكتوبر 2023 م، تحت شعار "الحفاظ على صحة المرآة"، بمشاركة "18" متحدثاً من الخبراء العالميين والمحليين، يقدمون فيه "18"محاضرة و"3" ورش عمل، معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
وسيناقش المؤتمر آخر المستجدات والأبحاث في تخصص النساء والولادة، إضافة إلى حزمة من الموضوعات التي تتسم بأهمية كبيرة، أبرزها الإدارة الوقائية والفعالة في عمليات التوليد ، ومناقشة معايير السلامة واستخدامات الهرمونات في الحمل ، علاوة على تطورات جراحات المشيمة وتجميل المهبل، وتكنولوجيا عمليات الأجنة وطرق التدخل لحل مشكلات النزف المفاجئ وعلاج سرطان الرحم، وكيفية الحفاظ على صحة المرأة.
ويستهدف المؤتمر الكوادر الصحية المتخصصة من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين، في تخصصات النساء والولادة وعلاج العقم والمساعدة على الإنجاب وأطباء الأطفال وفرق التمريض لهذه التخصصات ، علاوة على أخصائيي التغذية.
ويتوقع أن يحقق المؤتمر نجاحاً كبير بالنظر إلى الخبرات العالمية والإقليمية والمحلية، رفيعة المستوى المشاركة فيه، إضافة إلى أهمية الموضوعات المدرجة على أجندته، والخبرة الكبيرة التي تتمتع بها المجموعة في تنظيم مثل هذه الفعاليات العلمية، علاوة على أن المؤتمر سيشهد استعراض أوراق عمل بحثية حديثة في صحة الأم والجنين والجراحات النسائية المختلفة ، بالإضافة إلى مناقشة أفضل السبل للتعامل مع الحالات الطارئة والحرجة في هذا التخصص، وهو ما سيسهم -إن شاء الله- في الارتقاء بالمستويات العلمية والمهنية للكوادر الطبية العاملة، وينعكس إيجاباً على جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة في هذا التخصص، الذي يتطور بايقاع متسارع وتتزايد أهميته باستمرار، وسيصاحب المؤتمر معرض يضم مجموعة من الشركات العالمية المتخصصة.