الأميرة هيفاء الفيصل ترعى المؤتمر الدولي الخامس "للحفاظ على صحة المرأة" الذي تنظمه مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الأحد القادم

ويتوقع أن يحقق المؤتمر نجاحاً كبير بالنظر إلى الخبرات العالمية والإقليمية والمحلية، رفيعة المستوى المشاركة فيه، إضافة إلى أهمية الموضوعات المدرجة على أجندته، والخبرة الكبيرة التي تتمتع بها المجموعة في تنظيم مثل هذه الفعاليات العلمية، علاوة على أن المؤتمر سيشهد استعراض أوراق عمل بحثية حديثة في صحة الأم والجنين والجراحات النسائية المختلفة ، بالإضافة إلى مناقشة أفضل السبل للتعامل مع الحالات الطارئة والحرجة في هذا التخصص، وهو ما سيسهم -إن شاء الله- في الارتقاء بالمستويات العلمية والمهنية للكوادر الطبية العاملة، وينعكس إيجاباً على جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة في هذا التخصص، الذي يتطور بايقاع متسارع وتتزايد أهميته باستمرار، وسيصاحب المؤتمر معرض يضم مجموعة من الشركات العالمية المتخصصة.