الاتحاد السعودي و stc يوقعان رعاية الدوري السعودي للنخبة

وتأتي هذه الشراكة تأكيدًا للتكامل بين القطاعين الرياضي والرقمي في المملكة، في خطوة تواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030، نحو اكتشاف وبناء قاعدة قوية من المواهب الشابة التي قد تصبح من ضمن المنتخب الوطني، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للرياضة السعودية، بما يعزز حضورها الإقليمي والدولي. من جانبه أكد الأمين العام المساعد للشؤون الاستراتيجية للاتحاد السعودي لكرة القدم ماجد آل صاحب، أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية الاتحاد السعودي في توسيع نطاق انتشار مسابقاته وتعزيز حضورها الإعلامي، مشيرًا أن هذا التعاون يعكس التزامًا مشتركًا بين الاتحاد السعودي ومجموعة stc بدعم وتطوير كرة القدم في المملكة ودعم المواهب الكروية.