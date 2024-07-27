"أمانة المدينة" تنهي صيانة "118,715"م طوليًّا من الطرق المحورية والداخلية خلال الأسبوع

تواصل الفرقُ الميدانية لأمانة منطقة المدينة المنورة أعمالَها في صيانة ومعالجة شبكة الطرق.
وقامت الأمانة خلال الأسبوع الجاري بصيانة "118,715"م طوليًّا من الطرق المحورية والداخلية، ومعالجة "3,836" م2 من الحفر والهبوطات، بالإضافة إلى إزالة عدد من المطبات المخالفة.
وفي أعمال النظافة العامة قامت فرق الأمانة بـ1555 جولة نظافة ميدانية، قامت من خلالها بتطهير وتعقيم "6,109" مواقع باستخدام "6,587" لترًا من المطهرات والمبيدات، إضافة إلى تنفيذ جولة ميدانية لتنفيذ برامج النظافة اليومية في مختلف أحياء المدينة المنورة.