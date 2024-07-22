السجل العقاري ينال جائزة الأداء المتميز لنظم المعلومات الجيومكانية

حقّق السجل العقاري جائزة الأداء المتميز لنظم المعلومات الجيومكانية (SAG) لعام 2024م، التي يقدّمها معهد أبحاث النظم البيئية (ESRI) تقديراً لدوره المميز في استخدام تطبيقات نظم المعلومات الجيومكانية بطرقٍ فريدة ومبتكرة.
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر (ESRI) الدولي المنعقد في الولايات المتحدة، حيث سلَّم الرئيس التنفيذي لمعهد أبحاث النظم البيئية ESRI جاك دانجرموند؛ الجائزة، للرئيس التنفيذي للسجل العقاري الدكتور محمد السليمان؛ وذلك نظير تميُّز السجل العقاري في مجال نظم المعلومات الجيومكانية، واستخدامه التقنيات المكانية والتحليل الاستقرائي للبيانات الجيومكانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث عمل السجل العقاري على إنشاء خريطة جيومكانية دقيقة تتضمن معلومات وبيانات العقارات في المملكة باستخدام تقنيات (ArcGIS) و(ESRI).
وأوضح الدكتور السليمان؛ أن حصول السجل العقاري على الجائزة يعد تأكيدًا عالميًا بمستوى النضج والتطور في التقنيات التي يستخدمها السجل العقاري لتحقيق رؤيته في تأسيس سجل عقاري شامل لجميع بيانات ومعلومات العقارات بالمملكة، حيث يعد المسح الجيومكاني الركيزة الأساسية للتسجيل العيني للعقار.
وقال: السجل العقاري منذ إنشائه عمل على اتباع أفضل الممارسات العالمية، وتوظيف أحدث التقنيات في تنفيذ العمليات الجيومكانية التي تشمل الطائرات المأهولة، والطائرات دون طيار، وأنظمة وحلول جيومكانية رقمية، وتقنيات الاستشعار -عن بُعد-، والذكاء الاصطناعي، وتحديد المواقع باستخدام الأقمار الاصطناعية لنظام التموضع العالمي (GPS).
وبيَّن أن السجل العقاري سينتج خريطة عقارية موثوقة ومحدثة هي الأولى من نوعها في المملكة، والتي تغطي مساحة تتجاوز أكثر من 100 ألف كم2 في النطاق العمراني، بمستهدفات تصل إلى 8 ملايين قطعة، بحجم بيانات يصل إلى 5000 تيرا بايت.
وأشار "السليمان" إلى أن هذه التقنيات ستسهم في تعزيز الموثوقية والشفافية في القطاع العقاري وضمان استدامته وزيادة جاذبيته الاستثمارية، وهو ما سينعكس على إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويعد مؤتمر (ESRI)، الذي انطلق عام 1981م، إحدى أكبر الفعاليات العالمية لنظم المعلومات الجيومكانية، حيث يحضره الآلاف وتستعرض فيه الجهات الحكومية والخاصة أحدث التقنيات والمنتجات والحلول في شتى المجالات.
يُذكر أن الرئيس التنفيذي للسجل العقاري عقد اجتماعاً ثنائياً خلال فعاليات المؤتمر مع الرئيس التنفيذي للمعهد؛ ناقشا خلاله سبل تطوير أنظمة وتطبيقات المعلومات الجيومكانية في المملكة، والتقنيات الحديثة التي يمكن الاستفادة منها في زيادة كفاءة أعمال الرفع المساحي والتقنيات التي يمكن الاستفادة منها في تنفيذ التسجيل العيني للعقار، ودعم إستراتيجية السجل العقاري في بناء سجل عقاري شامل لجميع معلومات وبيانات العقارات في المملكة.