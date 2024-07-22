السجل العقاري ينال جائزة الأداء المتميز لنظم المعلومات الجيومكانية

يُذكر أن الرئيس التنفيذي للسجل العقاري عقد اجتماعاً ثنائياً خلال فعاليات المؤتمر مع الرئيس التنفيذي للمعهد؛ ناقشا خلاله سبل تطوير أنظمة وتطبيقات المعلومات الجيومكانية في المملكة، والتقنيات الحديثة التي يمكن الاستفادة منها في زيادة كفاءة أعمال الرفع المساحي والتقنيات التي يمكن الاستفادة منها في تنفيذ التسجيل العيني للعقار، ودعم إستراتيجية السجل العقاري في بناء سجل عقاري شامل لجميع معلومات وبيانات العقارات في المملكة.