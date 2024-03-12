3154 جولة رقابية صحية بأبو عريش تغلق 15 محلاً وتحرر 1403 مخالفات

وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية أسفر عنها مصادرة 1420 كجم من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك، وإغلاق 15 محلاً تجارياً لمخالفتها الاشتراطات البلدية، وتحرير 1403 مخالفات لعددٍ من المحال التجارية، والأسواق لمخالفتها الاشتراطات البلدية، وأنظمة صحة البيئة، فيما بلغ عدد الطلبات المعتمدة لتراخيص المحال 76 طلبًا.