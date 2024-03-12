3154 جولة رقابية صحية بأبو عريش تغلق 15 محلاً وتحرر 1403 مخالفات

نفّذت أمانة منطقة جازان ممثلةً ببلدية محافظة أبو عريش خلال شهر فبراير الماضي 3154 جولةً رقابيةً صحيةً على المراكز التجارية، والمنشآت الغذائية، والمحال الصحية، والأسواق، والمطاعم بالمحافظة؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية على جميع المحال التجارية، والغذائية، والتزامهم بالاشتراطات الصحية.
وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية أسفر عنها مصادرة 1420 كجم من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك، وإغلاق 15 محلاً تجارياً لمخالفتها الاشتراطات البلدية، وتحرير 1403 مخالفات لعددٍ من المحال التجارية، والأسواق لمخالفتها الاشتراطات البلدية، وأنظمة صحة البيئة، فيما بلغ عدد الطلبات المعتمدة لتراخيص المحال 76 طلبًا.
وأكد أن البلدية مستمرة في تكثيف الجولات الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية؛ لتعزيز السلامة الغذائية، داعيًا الجميع عند وجود ملاحظات أو شكاوى تتعلق بالخدمات البلدية التواصل عبر الرقم الموحد 940.