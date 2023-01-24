بمليار ريال.. "البحر الأحمر" تحقِّقُ الإغلاقَ المالي لتمويل تحالفها لتطوير منتجع "جميرا "

وأوضح الرئيس التنفيذي للبحر الأحمر الدولية جون باغانو ,أنه تم تأمين التمويل الأخضر الذي تبلغ قيمته 1.081 مليار ريال سعودي (288 مليون دولار أمريكي) من قبل بنك الخليج الدولي، لتمويل التحالف المشترك الأولي مع شركة المطلق، الذي تم في شهر يوليو عام 2022م، بقيمة بلغت 1.6 مليار ريال سعودي لتطوير منتجع "جميرا البحر الأحمر" الذي يضم 159 وحدة فندقية فاخرة في جزيرة "شُورى" الجزيرة الرئيسية بوجهة البحر الأحمر، التي ستضم عند اكتمالها 11 منتجعاً وفندقاً فاخراً ووحدات سكنية وملعباً لبطولات الجولف و118 رصيفاً لمرسى اليخوت، بالإضافة إلى مجموعة منوعة من المحال التجارية والمطاعم والمرافق الترفيهية.