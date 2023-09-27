"الأرصاد": توقعات بأمطار "أعلى من المعدل الطبيعي" في أكتوبر ونوفمبر

ونبه المركز إلى أن هناك مؤشرات على وجود حالات متطرفة (شديدة وشديدة جدًا) تتمثل في هطول أمطار غزيرة، مؤكدًا أن هذه الحالات لا تظهر في مخرجات النماذج المناخية طويلة المدى، ويمكن التنبؤ بها من خلال التوقعات قصيرة المدى الصادرة عن المركز.