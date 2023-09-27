"الأرصاد": توقعات بأمطار "أعلى من المعدل الطبيعي" في أكتوبر ونوفمبر

توقع التقرير الفصلي الصادر عن المركز الوطني للأرصاد ارتفاع نسبة هطول الأمطار في معظم مناطق المملكة خلال فصل الخريف "أكتوبر – نوفمبر" بنسبة تتراوح بين 40 % إلى 60 % وهي نسبة تعد أعلى من المعدل الطبيعي -كما يصفها المركز- ولاسيما في الأجزاء الشمالية الغربية والشمالية الشرقية من المملكة، باستثناء منطقة نجران والأجزاء الساحلية لمنطقة المدينة المنورة، حيث تكون الأمطار حول معدلها الطبيعي.
ونبه المركز إلى أن هناك مؤشرات على وجود حالات متطرفة (شديدة وشديدة جدًا) تتمثل في هطول أمطار غزيرة، مؤكدًا أن هذه الحالات لا تظهر في مخرجات النماذج المناخية طويلة المدى، ويمكن التنبؤ بها من خلال التوقعات قصيرة المدى الصادرة عن المركز.
من جانب آخر، كشف مدير الإدارة العامة للتوقعات والطقس والمناخ بالمركز الوطني للأرصاد عن موعد دخول فصل الشتاء، حيث أكد أنه ارصاديًا يدخل مع بداية شهر ديسمبر، وفلكيًا في 21 ديسمبر بمشيئة الله، حيث تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي.