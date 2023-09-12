جائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد تشارك في "سيتي سكيب" العالمي

جدير بالذكر أن فكرة جائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد برزت تقديراً لأهمية المساجد في المدن والمجتمعات، حيث انطلقت في عام 2011م لتُصبح منصة عالمية تُسهم في تطوير المعرفة بعمارة المساجد المعاصرة في العالم، وذلك من خلال الجوائز الكبرى، والتي تُمنح مرة كل ثلاث سنوات لأفضل تصميمات معمارية للمساجد، وكذلك المؤتمر العالمي لعمارة المساجد وأخيرًا مؤتمر فنون المساجد بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء).