أمانة العاصمة المقدّسة تُدشّن خدمة رخص تسوير الأراضي الفضاء

وبيّنت الأمانة أن مبادرة تسوير الأراضي الفضاء تهدف إلى تحسين المشهد الحضري، والقضاء على ظاهرة التخلص العشوائي من مخلفات البناء، وحماية الأراضي من التعديات المخالفة للأنظمة، داعيةً جميع ملاك الأراضي إلى سرعة التوجه للمكاتب الهندسية المعتمدة للتقديم على الخدمة وإصدار التصاريح بعد أن يراجعها المختصّون بالبلديات الفرعية تفاديًا للغرامات.