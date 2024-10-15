"الأكاديمية المالية" و"الراجحي المالية" توقعان مذكرة تفاهم لتطوير الكوادر البشرية في القطاع المالي

وأوضح الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية الأستاذ مانع آل خمسان، أن هذه المذكرة تأتي انطلاقاً من التوجه الاستراتيجي المشترك بين الأكاديمية المالية والراجحي المالية بهدف تنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية في القطاع المالي، مشيراً إلى أن مجالات التعاون ستشمل تفعيل التدريب المهني المستمر والاستثمار فيه من خلال تدشين مشروع تدريب عدد من قيادات الراجحي المالية وموظفيها، إلى جانب تدشين مشروع تأهيل الخريجين الجدد "رواد الراجحي المالية" والذي يحمل 8 مسارات مهنية منها الاستثمارات العقارية وإدارة الأصول، والأبحاث والوساطة والتحول الرقمي.