"الأكاديمية المالية" و"الراجحي المالية" توقعان مذكرة تفاهم لتطوير الكوادر البشرية في القطاع المالي

وقَّعت الأكاديمية المالية وشركة الراجحي المالية يوم الإثنين 14 أكتوبر 2024 مذكرة تفاهم تستهدف التدريب المهني المستمر للقيادات والمهنيين وتأهيل الخريجين الجدد في قطاع الأوراق المالية.
وقَّع المذكرة من جانب الأكاديمية المالية الرئيس التنفيذي الأستاذ مانع بن محمد آل خمسان، ومن جانب شركة الراجحي المالية الرئيس التنفيذي الأستاذ وليد الراشد الحميد.
وأوضح الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية الأستاذ مانع آل خمسان، أن هذه المذكرة تأتي انطلاقاً من التوجه الاستراتيجي المشترك بين الأكاديمية المالية والراجحي المالية بهدف تنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية في القطاع المالي، مشيراً إلى أن مجالات التعاون ستشمل تفعيل التدريب المهني المستمر والاستثمار فيه من خلال تدشين مشروع تدريب عدد من قيادات الراجحي المالية وموظفيها، إلى جانب تدشين مشروع تأهيل الخريجين الجدد "رواد الراجحي المالية" والذي يحمل 8 مسارات مهنية منها الاستثمارات العقارية وإدارة الأصول، والأبحاث والوساطة والتحول الرقمي.
من جانبه بيَّن الرئيس التنفيذي لشركة الراجحي المالية الأستاذ وليد الراشد الحميد أن هذا التعاون يهدف إلى المساهمة في بناء حالات دراسية محلية لإثراء المحتوى المحلي والاستفادة من خبرات الراجحي المالية في البرامج التدريبية الخاصة بقطاع الأوراق المالية لضمان تحقيق الجانب العملي والنظري، إضافة إلى مساهمة الراجحي المالية في دعم البرامج النوعية التخصصية الخاصة بالقطاع والمقدمة مع كبرى بيوت الخبرة المحلية والدولية.
يُذكر أن الأكاديمية المالية جهة ذات كيان اعتباري وإداري مستقل، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس هيئة السوق المالية، وتهدف إلى تأهيل الكوادر البشرية في القطاع المالي وتنميتها وتطويرها من خلال تنمية معارف العاملين فيه وقدراتهم ومهاراتهم وثقافتهم، بما في ذلك القيادات الإدارية وأعضاء مجلس الإدارة في منشآت القطاع، والمساهمة في تطوير وتنمية أفضل الممارسات المهنية ذات الصلة بالقطاع، وتستهدف جميع الجهات في القطاع المالي كالبنوك والتمويل والتأمين والسوق المالية.
وتُعد الراجحي المالية، الذراع الاستثمارية لمصرف الراجحي، من الشركات الرائدة في مجال الوساطة مع مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات الاستثمارية المصممة خصيصاً لتلبّي احتياجات العملاء وتحقّق أهدافهم المالية. وتولي الشركة اهتماماً خاصاً بتنمية وتطوير الكوادر البشرية، إذ تعتبر هذه الخطوة ركيزة من ركائز استراتيجيتها، حيث تقدم برامج تدريبية وورش عمل متنوعة لمنسوبيها إضافة إلى استقطاب وتأهيل الخريجين الجدد في قطاع الأوراق المالية بهدف تطوير مهاراتهم بما يتماشى مع احتياجات السوق.