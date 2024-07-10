بهذا التوقيت.. أكثر من 25 مليون شخص بشبه الجزيرة العربية يواجهون حرارة تصل لـ 50 ْمئوية

ولفت مختصّون إلى تعاظم تأثير القبّة الحرارية على عديدٍ من الدول العربية في الأيام المقبلة؛ نتيجة حدوث اشتداد في تأثير المُرتفع الجوي في طبقات الجو العالية، وبشكل موازٍ، لسيطرة المنخفض الحراري على السطح، بحيث يطرأ ارتفاعٌ على درجات الحرارة في العراق والكويت وشرق المملكة ووسطها، إضافة إلى قطر والبحرين نهاية الأسبوع الحالي.