بهذا التوقيت.. أكثر من 25 مليون شخص بشبه الجزيرة العربية يواجهون حرارة تصل لـ 50 ْمئوية

توقعت نماذج التنبؤات الحاسوبية ارتفاع لدرجات الحرارة بشكلٍ ملحوظٍ في عديدٍ من دول المنطقة مع نهاية الأسبوع لتبلغ 50 درجة.
ولفت مختصّون إلى تعاظم تأثير القبّة الحرارية على عديدٍ من الدول العربية في الأيام المقبلة؛ نتيجة حدوث اشتداد في تأثير المُرتفع الجوي في طبقات الجو العالية، وبشكل موازٍ، لسيطرة المنخفض الحراري على السطح، بحيث يطرأ ارتفاعٌ على درجات الحرارة في العراق والكويت وشرق المملكة ووسطها، إضافة إلى قطر والبحرين نهاية الأسبوع الحالي.
ووفق "طقس العرب"، سيكون الطقس شديد الحرارة في أنحاءٍ واسعة من تلك الدول؛ بل لاهباً في بعض الأجزاء مع بلوغ درجة الحرارة العظمى الـ 50 درجة مئوية، وتعود بذلك دول شبه الجزيرة العربية لتتصدّر أعلى مناطق الحر عالمياً، بعد أن تراجعت خلال الأيام الماضية وتجاوزتها بعض دول شمال القارة الإفريقية.
وأظهرت الخرائط الجوية المطوّرة أن درجة الحرارة يُتوقع أن تُسجل 50 درجة مئوية في أجزاءٍ مُختلفة من شرق السعودية والكويت وجنوب شرق العراق ووسطه؛ بل رُبما تلامس 52 ْمئوية في جنوب شرق العراق نواحي البصرة.
وبذلك يُتوقع أن يكون أكثر من 25 مليون شخص في منطقة شبه الجزيرة العربية تحت درجة حرارة خمسينية مع نهاية هذا الأسبوع.
وينصح في هذه الحالة بعدم التعرُّض لأشعة الشمس طيلة ساعات النهار، والإكثار من شرب السوائل الباردة والمُرطبات على مدار اليوم حتى في ساعات الليل.