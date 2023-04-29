يصل إلى 6 درجات.. "الحصيني" يتوقع انخفاضاً تدريجياً في الحرارة بدءاً من اليوم

وكان قد توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البَرَد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، كذلك يُتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة مكة المكرّمة والأجزاء الجنوبية من منطقتَي الرياض والشرقية، في حين يطرأ انخفاضٌ في درجات الحرارة على مناطق: تبوك، الجوف، حائل، الحدود الشمالية، يصاحب ذلك نشاطٌ في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.