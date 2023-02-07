مستشفى سليمان الحبيب بالريان ينقذ ثلاثينية من مضاعفات جراحة سابقة بالعمود الفقري

وأضاف د.السبيعي أن المريضة نُقلت بعد الجراحة إلى العناية المركزة (I.C.U)، للاطمئنان على علاماتها الحيوية؛ إذ تَبين تحسنها منذ اليوم الأول بعد العملية، واستطاعت الوقوف والمشي التدريجي؛ حيث نُقلت في اليوم الثاني لجناح التنويم لتتلقى رعاية فائقة والبدء في برنامج تأهيلي خاص بالعلاج الطبيعي، وخرجت من المستشفى في اليوم السابع وهي بصحة جيدة ولله الحمد، بعد أن انتهت لديها مشكلة التنفس والآلام نهائيًّا وكانت سعيدة بتعديل التحدب.