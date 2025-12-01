سانت بطرسبورغ وسوتشي.. وجهتان روسيتان جديدتان على خارطة توسع طيران ناس الدولي

وتأتي هذه الخطوة استمرارًا للتوسع الكبير لطيران ناس في السوق الروسي؛ إذ كان الشركة أول ناقل سعودي يربط الرياض وموسكو عبر رحلات مباشرة دُشِّنت في أغسطس الماضي، كما أعلنت مؤخرًا عن إطلاق رحلات جديدة بين جدة وموسكو ابتداءً من 23 ديسمبر الجاري، في إطار جهودها لتوفير مزيد من خيارات السفر بين البلدين.