سد وادي قنونا بالعرضيات .. عندما يجتمع جمال الطبيعة والتشكيلات الصخرية الفريدة

ويقع السد على وادي قنونا بمركز العرضية الشمالية؛ أحد أجمل الأودية في المملكة، حيث تجري فيه المياه على مدار العام، وتمتد على جنباته المزارع والنخيل والأشجار المعمرة ويقصده الزوار بأعداد كبيرة من الباحثين عن جمال الطبيعة والدفء وخاصة في فصل الشتاء، كما يتميز الوادي بمياهه الغزيرة الجارية وتشكيلاته الصخرية الفريدة ونقوشه الأثرية، ووجود سوق حباشة على ضفته.