سد وادي قنونا بالعرضيات .. عندما يجتمع جمال الطبيعة والتشكيلات الصخرية الفريدة

يُعد سد وادي قنونا أحد أكبر السدود في المملكة والذي تبلغ طاقته التخزينية 79.2 مليون متر مكعب وبطول 326 متراً، وارتفاع 70 متراً، حيث وجود مشروع محطة تنقية المياه المنشأة على السد بطاقة إنتاجية 18 ألف متر مكعب يومياً يتم نقل المياه المعالجة من محطة التقنية بواسطة خطوط النقل للمناطق المستفيدة.
ويقع السد على وادي قنونا بمركز العرضية الشمالية؛ أحد أجمل الأودية في المملكة، حيث تجري فيه المياه على مدار العام، وتمتد على جنباته المزارع والنخيل والأشجار المعمرة ويقصده الزوار بأعداد كبيرة من الباحثين عن جمال الطبيعة والدفء وخاصة في فصل الشتاء، كما يتميز الوادي بمياهه الغزيرة الجارية وتشكيلاته الصخرية الفريدة ونقوشه الأثرية، ووجود سوق حباشة على ضفته.
ويتناغم مع جنبات السد الطريق الممتد من المعقص جنوب نمرة إلى الفائجة والمرجيات والمريبي، ثم ينطلق عبر وادي قنونا بطول 32 كيلو متراً تقريباً إلى موقع السد الواقع بين جبلين كما تأتي تسميتهما بـ"الحازمين"، حيث روعي في تصميم الطريق أن يكون شكلاً هندسياً يتيح لمرتاديه فرصة الاطلاع والتمتع بالمناظر الخلابة التي يتميز بها طول وادي قنونا وصولاً للسد ليكشف روعة الطبيعة الخلابة.
وتُعد محافظة العُرضيات إحدى محافظات منطقة مكة المكرمة، وتقع أقصى جنوبها بين منطقتي الباحة وعسير في القطاع التهامي، ولها ماضيها العريق وإرثها الحضاري والثقافي، ومقوماتها السياحية التي تشهد نقلة تنموية متسارعة، ومن أشهر حواضر العرضيات نَمِرة، وثُرَيْبَان، والمُعَقَّص، وسبت شُمران، ونخال والفائجة.