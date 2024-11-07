التوكيلات الفاخرة للسيارات تعرض أفخم طرازات هونشي وتزيح الستار عن HS5 و H9 الجديدين

ويسلط الحدث الضوء على خمس سيارات فاخرة تضمنت طرازات متميزة، مثل هونشي HS5 وH9 بتصميماتها العصرية والمتطورة، إلى جانب HS3 وأوسادو، والسيارة الرياضية الكهربائية الفاخرة E-HS9، حيث تتألق كل سيارة في المعرض بمميزاتها الخاصة، وتتمتع سيارة HS5 بمحرك 2.0 لتر تيربو تشارجر مع ناقل حركة بـ 8 سرعات، وخيارات قيادة متعددة تمنح تجربة قيادة استثنائية، بينما تجمع H9 بين الأداء العالي والفخامة، مع خيارين للمحرّك وناقل حركة كهربائي مزدوج بسبع سرعات. يرتقي هذا الطراز إلى مستويات جديدة من الفخامة بفضل جودة المواد المستخدمة والتكنولوجيا المتقدمة وتصميم داخلي متقن بعناية، مما يوفر تجربة قيادة لا مثيل لها. أما HS3 فتقدّم أداءً ديناميكياً وتصميماً أنيقاً مع محركات عالية الكفاءة. وتأتي أوسادو بتصميم فاخر وعصري، مدعومة بمحرك 2.0 لتر تيربو عالي الأداء وناقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات. أما السيارة الكهربائية الذكية E-HS9، فتعرض سيارة الدفع الرباعي الكهربائية الرائدة من هونشي، وتتميز بتقنياتها المتقدمة وأناقة تصميمها، ما يساهم في وضع معايير جديدة في صناعة السيارات الكهربائية.