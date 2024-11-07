التوكيلات الفاخرة للسيارات تعرض أفخم طرازات هونشي وتزيح الستار عن HS5 و H9 الجديدين

تتشرف شركة التوكيلات العالمية للسيارات، الوكيل المعتمد لعلامة هونشي في المملكة العربية السعودية، بالإعلان عن مشاركتها في معرض جدة للسيارات، حيث استعرضت مجموعة من أفخر مركباتها، وتأتي هذه المشاركة تأكيداً على التزامها بتقديم أفضل تجارب عالم السيارات الفاخرة لعشاقها في المملكة.
ويسلط الحدث الضوء على خمس سيارات فاخرة تضمنت طرازات متميزة، مثل هونشي HS5 وH9 بتصميماتها العصرية والمتطورة، إلى جانب HS3 وأوسادو، والسيارة الرياضية الكهربائية الفاخرة E-HS9، حيث تتألق كل سيارة في المعرض بمميزاتها الخاصة، وتتمتع سيارة HS5 بمحرك 2.0 لتر تيربو تشارجر مع ناقل حركة بـ 8 سرعات، وخيارات قيادة متعددة تمنح تجربة قيادة استثنائية، بينما تجمع H9 بين الأداء العالي والفخامة، مع خيارين للمحرّك وناقل حركة كهربائي مزدوج بسبع سرعات. يرتقي هذا الطراز إلى مستويات جديدة من الفخامة بفضل جودة المواد المستخدمة والتكنولوجيا المتقدمة وتصميم داخلي متقن بعناية، مما يوفر تجربة قيادة لا مثيل لها. أما HS3 فتقدّم أداءً ديناميكياً وتصميماً أنيقاً مع محركات عالية الكفاءة. وتأتي أوسادو بتصميم فاخر وعصري، مدعومة بمحرك 2.0 لتر تيربو عالي الأداء وناقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات. أما السيارة الكهربائية الذكية E-HS9، فتعرض سيارة الدفع الرباعي الكهربائية الرائدة من هونشي، وتتميز بتقنياتها المتقدمة وأناقة تصميمها، ما يساهم في وضع معايير جديدة في صناعة السيارات الكهربائية.
وفي كلمته، رحب وليد قوتة، مدير الفعاليات ورياضة السيارات في "التوكيلات بريميوم" بالحضور وزوار المعرض، بينما قدم بدر الحمدان، خبير المبيعات، جولة تعريفية شاملة حول السيارات المعروضة، مسلطاً الضوء على ما تتضمنه من ميزات فريدة وتقنيات مبتكرة.
وقد برزت سيارات هونشي في معرض جدة الدولي للسيارات بتقديمها تقنيات متقدمة وتصاميم أنيقة، إلى جانب أداء قوي ومحركات عالية الكفاءة، مما يعكس فلسفة هونشي في الابتكار والتميز. وكان برنامج "7 7 7" الحصري من أبرز المزايا التي سلط الضوء عليها خلال المعرض، حيث يتضمن البرنامج 7 سنوات من الضمان غير المحدود، و7 خدمات مجانية، و7 سنوات من خدمة المساعدة على الطريق، ما يعزز تجربة امتلاك السيارات الفاخرة التي تقدمها هونشي لعملائها.
وتُعدّ شركة التوكيلات العالمية للسيارات جزءًا أساسيًا من مجموعة عبد الجواد، حيث تمتد خبراتها في تجارة السيارات وتأجيرها، وقطع الغيار، وتوفير خدمات ما بعد البيع المتميزة. وتدير الشركة فروعًا على مستوى المملكة، تغطي المحافظات الشرقية، الوسطى، الغربية، والجنوبية، وتوفر شبكة خدمات متكاملة تهدف إلى تحقيق أعلى مستويات رضا العملاء.
تواصل هونشي تعزيز حضورها في سوق السيارات الفاخرة في المملكة العربية السعودية من خلال تقديم مجموعة من السيارات التي تجمع بين التكنولوجيا المتطورة، التصميم الفاخر، وتجربة القيادة المتميزة، بهدف تلبية احتياجات العملاء وتطلعاتهم، وتوفير خدمات ما بعد البيع المتميزة ضمن إطار برنامج "7 7 7"، حيث يعكس الالتزام بالفخامة والابتكار قيم العلامة الأساسية، وهو ما يجعل #I_AM_HONGQI أكثر من مجرد شعار.