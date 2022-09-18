النائب العام يعتمد الحوكمة المؤسسية لمركز العمليات النيابي…هذه مهامه

الجدير بالذكر أن العمل التجريبي أطلق في المركز بعام 1441هـ، وذلك في نيابات المناطق وحقق نجاحات إجرائية متميزة، من خلال إنهاء القضايا بشكل عاجل وفق النظام، وسرعة التصرف بالموقوفين على ضوء الإجراءات العدلية التي يباشرها أعضاء النيابة العامة المتخصصين. وقد شمل الهيكل التنظيمي الجديد للمركز إنشاء وحدات في نيابات المحافظات، مقسمة على فئات مختلفة باختلاف نوعية وحجم العمل الذي تباشره الوحدات.