إطلاق برنامج الفحص الاستكشافي لطلاب المدارس بالمدينة المنورة

ويهدف البرنامج إلى تقديم الرعاية الصحية لطلاب المدارس لاكتشاف المشاكل الصحية والسلوكية والنفسية من خلال فحص الطلاب المستهدفين داخل المدارس أو ضمن منظومة الرعاية الصحية في المراكز الصحية في الأحياء، إضافة إلى بناء قاعدة بيانات صحية يمكن الاعتماد عليها لبناء السياسات الصحية المستقبلية، وتوعية الطلاب وتثقيفهم صحيًّا، والتواصل مع أولياء أمور الحالات التي تحتاج للتدخلات العلاجية.