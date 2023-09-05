إطلاق برنامج الفحص الاستكشافي لطلاب المدارس بالمدينة المنورة

أطلق تجمع المدينة المنورة الصحي بالتعاون مع إدارة التعليم بالمنطقة، برنامج الفحص الاستكشافي لطلاب مراحل التعليم الأولية؛ وذلك ضمن برنامج الصحة الوقائية.
ويهدف البرنامج إلى تقديم الرعاية الصحية لطلاب المدارس لاكتشاف المشاكل الصحية والسلوكية والنفسية من خلال فحص الطلاب المستهدفين داخل المدارس أو ضمن منظومة الرعاية الصحية في المراكز الصحية في الأحياء، إضافة إلى بناء قاعدة بيانات صحية يمكن الاعتماد عليها لبناء السياسات الصحية المستقبلية، وتوعية الطلاب وتثقيفهم صحيًّا، والتواصل مع أولياء أمور الحالات التي تحتاج للتدخلات العلاجية.
ويستهدف البرنامج طلابَ الصف الأول والرابع من المرحلة الابتدائية، والصف الأول من المرحلة المتوسطة، والصف الأول من المرحلة الثانوية، ويشتمل على زيارات ميدانية لتفقّد البيئة المدرسية والمقصف المدرسي.