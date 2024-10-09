صافولا تطالب بعزل عضو في مجلس إدارة هرفي.. ومحمد الشتوي يرد بآية قرآنية وسط صراع حامي بين الكبار

في تطور جديد لصراع الشركات الكبرى، غرد محمد الشتوي، عضو مجلس إدارة شركة هرفي للخدمات الغذائية، الذي تطالب مجموعة صافولا بعزله، بآية قرآنية: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا”، مما أثار اهتماماً واسعاً بين المساهمين والمتابعين.