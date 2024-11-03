"الفيصل" تنوّه بجهود جمعية خيرات في حفظ النعمة في تعزيز الأمن الغذائي

زارت رئيسُ مجلس إدارة جمعية زهرة جمعية خيرات لحفظ النعمة الأميرة هيفاء بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم "الأحد" 3/ 11/ 2024؛ وذلك للاطلاع على جهود الجمعية التي تبذلها في استدامة الأمن الغذائي، وآلية العمل في حفظ النعمة وتقليل الهدر الغذائي في المجتمع.
وكان في استقبالها: رئيس مجلس الإدارة الأستاذة حصة الشنيفي، ونائبة رئيس مجلس الإدارة شيماء الشنيفي، وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ومنسوبو الجمعية.
ووصفت الأميرةُ هيفاء بنت فيصل العملَ الذي تقوم به الجمعية بالعمل الخيري الجبّار، كما أثنت على جهود العاملين في الجمعية التي يبذلونها، والتي تسهم في حفظ النعمة وتقليل الهدر والاستفادة من فائض الأطعمة للأسر المحتاجة؛ ما يعزز من استدامة الأمن الغذائي، والتكافل المجتمعي.
من جهتها رحّبت رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذة حصة الشنيفي، بالأميرة هيفاء الفيصل، مبدية سعادتها بهذه الزيارة، مثمنة لها تلبية هذه الدعوة واهتمامها بالعمل الخيري.
فيما قدّم المديرُ التنفيذي للجمعية عبدالله السبيعي، عرضًا تناول فيه منجزات الجمعية، وجهود منسوبيها في مجال حفظ النعمة خلال الأعوام السابقة، إلى جانب مشاريعها وخططها المستقبلية، والتحديات التي تواجهها. وفي ختام الزيارة كرّمت الجمعيةُ سموَّ الأميرة هيفاء الفيصل بدرع تذكاري سلمته لها رئيس مجلس الإدارة الأستاذة حصة الشنيفي.