"الفيصل" تنوّه بجهود جمعية خيرات في حفظ النعمة في تعزيز الأمن الغذائي

ووصفت الأميرةُ هيفاء بنت فيصل العملَ الذي تقوم به الجمعية بالعمل الخيري الجبّار، كما أثنت على جهود العاملين في الجمعية التي يبذلونها، والتي تسهم في حفظ النعمة وتقليل الهدر والاستفادة من فائض الأطعمة للأسر المحتاجة؛ ما يعزز من استدامة الأمن الغذائي، والتكافل المجتمعي.