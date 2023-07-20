ضبط 81 مخالفة داخل نطاق محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية

وأوضحت الإدارة أن المخالفات التي تم ضبطها شملت الرعي الجائر بالإبل والأغنام، وقطع السياج، والدخول للأماكن الممنوعة دون الحصول على تصريح بذلك، وتراوحت قيمة المخالفات ما بين 500 و25 ألف ريال.