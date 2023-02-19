شركة "سدرة المالية" تستحوذ على مبنى مكاتب "ذا باور" في المملكة المتحدة

في هذه المناسبة، صرّح السيد هاني باعثمان، رئيس مجلس إدارة شركة سدرة المالية قائلاً: "نحن سعداء بالاستحواذ على مقر شركة كانون Canon في ستوكلي بارك في المملكة المتحدة، حيث يشكل هذا العقار إضافة جديدة إلى محفظتنا العقارية التي تتوافق مع إستراتيجيتنا المرتكزة على المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة والتي تنطوي على أصول ذات جودة عالية مؤجرة إلى مستأجرين من فئات مميزة. إن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة هي في صميم الاستراتيجية الاستثمارية التي تتبناها سدرة المالية، كما يتضح من العقارات العديدة التي استحوذنا عليها والتي حصلت على تصنيفات عالية وفقاً لنموذج التقييم البيئي لمؤسسة بحوث البناء (BREEAM).