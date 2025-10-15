وزراء النقل يجتمعون في الرياض لبحث استراتيجيات تطوير الخطوط الحديدية الوطنية

وتعد الجلسة الوزارية الرئيسية إحدى أبرز فعاليات المؤتمر، إذ تجمع وزراء النقل من عدد من الدول لمناقشة استراتيجيات تطوير الخطوط الحديدية ومواكبة مشاريع البنى التحتية مع الرؤى الاقتصادية طويلة الأمد، في إطار الجهود الهادفة إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في قطاع النقل السككي، وتأكيد الدور الحيوي الذي تؤديه المملكة في قيادة التكامل الإقليمي في المجال اللوجستي.