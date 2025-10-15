وزراء النقل يجتمعون في الرياض لبحث استراتيجيات تطوير الخطوط الحديدية الوطنية

تستضيف العاصمة الرياض خلال الفترة من 19 إلى 20 أكتوبر 2025 فعاليات النسخة الثانية من المعرض والمؤتمر السعودي الدولي للخطوط الحديدية، الذي تنظمه الخطوط الحديدية السعودية “سار” برعاية معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة "سار" المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وذلك في واجهة روشن – الرياض.
وتعد الجلسة الوزارية الرئيسية إحدى أبرز فعاليات المؤتمر، إذ تجمع وزراء النقل من عدد من الدول لمناقشة استراتيجيات تطوير الخطوط الحديدية ومواكبة مشاريع البنى التحتية مع الرؤى الاقتصادية طويلة الأمد، في إطار الجهود الهادفة إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في قطاع النقل السككي، وتأكيد الدور الحيوي الذي تؤديه المملكة في قيادة التكامل الإقليمي في المجال اللوجستي.
وتتناول الجلسة محاور متعددة أبرزها رفع كفاءة البنية التحتية، ودور الاستثمارات في دعم مشاريع النقل المستدام، وتطوير الشبكات الوطنية بما يتماشى مع مستهدفات الرؤى الاقتصادية للدول المشاركة، كما تتيح الجلسة منصة لتبادل الخبرات في تطوير الخطوط الحديدية، واستعراض السياسات والابتكارات التي تسهم في تعزيز كفاءة القطاع ورفع مستوى خدمات النقل بين الدول.
ويتوقع أن تشهد الجلسة نقاشات رفيعة المستوى بين الوزراء المشاركين، تسلط الضوء على التحولات الاستراتيجية التي يشهدها قطاع السكك الحديدية في المنطقة، ودوره المتنامي في دعم التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات وتعزيز الاستدامة.
ويعد المعرض والمؤتمر السعودي الدولي للخطوط الحديدية أكبر منصة متخصصة في قطاع النقل السككي على مستوى الشرق الأوسط، ويهدف إلى استعراض أحدث التقنيات والابتكارات العالمية في مجال السكك الحديدية، وتسليط الضوء على تجربة المملكة في تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية بما يواكب أهداف السعودية 2030.
ويجمع الحدث نخبة من القادة وصناع القرار والخبراء من داخل المملكة وخارجها، إلى جانب أكثر من 100 جهة عارضة تضم أبرز الشركات والمؤسسات العالمية والإقليمية العاملة في القطاع، ليشكل بذلك ملتقى رائداً لتبادل الخبرات وبناء الشراكات وتعزيز التكامل في صناعة النقل السككي