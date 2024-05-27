"البنيان" يبحث تعزيز التعاون في المجال التعليمي مع وزيرة التعليم البولندية

من جهة أخرى، التقى وزير التعليم عددًا من رؤساء وعمداء الجامعات البولندية خلال مأدبة الغداء التي أقامها السفير لهبمقر سفارة المملكة في وارسو، وقد ألقى معاليه كلمة أعرب فيها عن تطلعه لتعزيز التعاون بين الجامعات السعودية والجامعات البولندية، وتنفيذ برامج مشتركة تخدم مسيرة التعليم والبحث العلمي في البلدين الصديقين.