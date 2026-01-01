في إنجاز غير مسبوق .. " برق" المحفظه الأسرع نموًا في الشرق الأوسط بـ 10 ملايين مستخدم منذ انطلاقه خلال 17 شهرًا

وسجل "برق" نموًا قياسيًا باستقطاب مليون مستخدم خلال 21 يوما مما يعكس الثقة المتنامية التي يحظى بها لدى شرائح المجتمع المختلفة نتيجة ما يقدمه من منظومة متكاملة لحلول الدفع الرقمية تجمع بين السرعة، السهولة والأمان. وتشمل هذه المنظومة المحفظة الإلكترونية وبطاقات الدفع الرقمية والتحويلات المالية المحلية والدولية، إلى جانب حلول الدفع المعتمدة على أحدث التقنيات المالية، حيث أسهم من خلال خدماته المتكاملة في تسهيل حياة الملايين وتعزيز كفاءة المعاملات المالية اليومية بما ينسجم مع مستهدفات المملكة في رفع معدلات الشمول المالي وتسريع الاعتماد على الحلول الرقمية الآمنة.