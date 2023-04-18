الجفالي للسيارات تقيم حفل إفطارها السنوي

أقامت شركة الجفالي للسيارات وكلاء سيارات مرسيدس-بنز في المملكة حفل إفطارها السنوي في مدينة جدة، والذي تنظمه الشركة من منطلق حرصها الدائم على تعزيز روح التواصل والترابط مع شركاءها.
وقد تميز الحفل، الذي شهد حضور لفيف من المهتمين بعالم السيارات والإعلاميين ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي، بأجوائه الرمضانية الرائعة. كما أبهر الحفل جميع الحضور بتفاصيله التي اتسمت بالفخامة، لتعكس روح وهوية علامة مرسيدس-بنز العريقة.
من جهته قال السيد باسم ولي، رئيس إدارة التسويق والتطوير في شركة الجفالي للسيارات: "نيابة عن كافة منسوبي الشركة، يسعدني بأن أتقدم بجزيل الشكر لجميع شركائنا من اعلاميين ومؤثرين والمهتمين بقطاع السيارات على تلبيتهم للدعوة ومشاركتهم لنا هذه الأجواء العائلية الرائعة." وأردف قائلاً: "يعد حفل إفطار رمضان من المناسبات التي تتميز بأجواء اجتماعية لا تقارن بأي مناسبة أخرى، لذا نهتم بإقامتها بشكل سنوي وبتفاصيل تعكس هويتنا وتأخذ بعين الاعتبار هوية وروحانية هذا الشهر الفضيل".