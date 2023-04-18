الجفالي للسيارات تقيم حفل إفطارها السنوي

من جهته قال السيد باسم ولي، رئيس إدارة التسويق والتطوير في شركة الجفالي للسيارات: "نيابة عن كافة منسوبي الشركة، يسعدني بأن أتقدم بجزيل الشكر لجميع شركائنا من اعلاميين ومؤثرين والمهتمين بقطاع السيارات على تلبيتهم للدعوة ومشاركتهم لنا هذه الأجواء العائلية الرائعة." وأردف قائلاً: "يعد حفل إفطار رمضان من المناسبات التي تتميز بأجواء اجتماعية لا تقارن بأي مناسبة أخرى، لذا نهتم بإقامتها بشكل سنوي وبتفاصيل تعكس هويتنا وتأخذ بعين الاعتبار هوية وروحانية هذا الشهر الفضيل".