بجوائز تتخطى المليون ريال.. انطلاق "سيتي سكيب العالمي" الأحد المقبل

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان سيف السويلم: "نسعد باستضافة النسخة الاستثنائية من معرض سيتي سكيب، حيث نسعى من خلال المعرض إلى جمع الرواد، والخبراء، والمستثمرين، والمهتمين بقطاع العقار لاستعراض رؤيتهم الرائدة حول مفهوم العقار في المستقبل، كما نفخر بتواجد مشاريع الرؤية الكبيرة تحت سقف واحد، إضافة إلى الشركات العقارية، والمطورين العقاريين العالميين والمحليين، حيث نهدف من خلال هذه الاستضافة إلى مناقشة مستقبل قطاع العقار، ودعم ثقافة الابتكار والإبداع في التصميم والعمارة، وإتاحة الفرصة للأفراد كافة للبحث عن العقارات ومسكن المستقبل".