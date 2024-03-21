"الدواء والغذاء": المسميات الموجودة على بطاقات عصائر الفاكهة تكشف قيمتها التغذوية

وتفصيلاً، فضلت الهيئة استخدام "العصير الطبيعي" على "نكتار" أو "شراب" كونه لا يحتوي على السكر المضاف، كما فضلت استهلاك الفاكهة الكاملة للاستفادة من الألياف الموجودة فيها، والتقليل من استهلاك العصائر المحلاة لتجنب الآثار الصحية المرتبطة بزيادة استهلاك السكر الذي يعدّ سبباً رئيساً للسمنة وداء السكري وتسوس الأسنان.