نائب رئيس "الشورى": يوم التأسيس يذكرنا ببزوغ فجر الدولة السعودية الأولى

رفع نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي, التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى الشعب السعودي النبيل بمناسبة ذكرى يوم التأسيس، التي تحمل في طياتها ثلاثة قرون من الفخر والسمو والاعتزاز، داعياً الله عز وجل أن يحقق لوطننا المزيد من الإنجازات والنجاحات، وأن يُجدد لوطننا أيامه السعيدة ولحظاته المبهجة.
وقال: "ذكرى يوم التأسيس، هي ذكرى راسخة ومناسبة سامية تزهو بعبق التاريخ العريق للمملكة، فنحن نستذكر بكل فخر وإجلال، اللحظات الأولى التي شهدت بزوغ فجر الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود إنها ذكرى تتجدد معها قصص النجاح الملهمة والبطولات الخالدة، وتتلألأ فيها القلوب بالاعتزاز بمسيرة وطن عظيم، نُسجت صفحاته بالحكمة والشجاعة، ورُويت قصته بكلمات من ذهب" .
وأضاف: " نعتز ونفخر كثيراً بالتقدم والنهضة التي وصلت إليها بلادنا العزيزة في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين والإنجازات العظيمة والمراكز المتميزة التي وصلت إليها في جميع الميادين، متبوئةً بذلك مكانة سامقة حتى غدت مثالاً يُحتذى به عالمياً، متوجهًا بالشكر لله سبحانه وتعالى على النعم الوفيرة التي منّ بها علينا تحت ظل قيادة رشيدة وبفضل جهود وسواعد أبناء وطننا الأبرار، الذين يسهمون بكل وفاء وإخلاص وتفانٍ لرفعة وازدهار بلادنا، كما أننا واثقون بأن بلادنا ستواصل مسيرتها بثبات نحو آفاق أكثر تألقاً برؤية وحكمة قادتنا، داعيًا الله عز وجل أن يحفظهم ويرعاهم، ويمن على وطننا الغالي بدوام الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار.