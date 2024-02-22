نائب رئيس "الشورى": يوم التأسيس يذكرنا ببزوغ فجر الدولة السعودية الأولى

وأضاف: " نعتز ونفخر كثيراً بالتقدم والنهضة التي وصلت إليها بلادنا العزيزة في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين والإنجازات العظيمة والمراكز المتميزة التي وصلت إليها في جميع الميادين، متبوئةً بذلك مكانة سامقة حتى غدت مثالاً يُحتذى به عالمياً، متوجهًا بالشكر لله سبحانه وتعالى على النعم الوفيرة التي منّ بها علينا تحت ظل قيادة رشيدة وبفضل جهود وسواعد أبناء وطننا الأبرار، الذين يسهمون بكل وفاء وإخلاص وتفانٍ لرفعة وازدهار بلادنا، كما أننا واثقون بأن بلادنا ستواصل مسيرتها بثبات نحو آفاق أكثر تألقاً برؤية وحكمة قادتنا، داعيًا الله عز وجل أن يحفظهم ويرعاهم، ويمن على وطننا الغالي بدوام الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار.