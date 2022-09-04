إنقاذ طفل بعد استخراج قطعة بلاستيكية قطعت تنفّسه جنوبي الطائف

وعلى إثره تمكّن الفريق الطبي من التعرُّف على الجسم الغريب، وهو عبارة عن "قطعة بلاستيكية" كانت عالقة بين الحبال الصوتية، حينها تم إخراج تلك القطعة بعناية شديدة، في حين تكلّلت العملية بالنجاح، وبات وضع الطفلة مستقرًّا، ولله الحمد.