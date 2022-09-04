إنقاذ طفل بعد استخراج قطعة بلاستيكية قطعت تنفّسه جنوبي الطائف

نجح فريق طبي بقسم الطوارئ في مستشفى القريع بني مالك، التابع لصحة الطائف، في إزالة قطعة بلاستيكية من مجرى التنفس لطفل لم يكمل عامه الأول.
وعلمت "سبق" أن الطفل الذي يبلغ من العمر 6 أشهر، كان قد قدِمَ إلى طوارئ مستشفى القريع بني مالك في وضعٍ حرج، وضيق شديد في التنفس، وبحة في الصوت بعد استنشاقه جسمًا غريبًا.
وعلى إثره تمكّن الفريق الطبي من التعرُّف على الجسم الغريب، وهو عبارة عن "قطعة بلاستيكية" كانت عالقة بين الحبال الصوتية، حينها تم إخراج تلك القطعة بعناية شديدة، في حين تكلّلت العملية بالنجاح، وبات وضع الطفلة مستقرًّا، ولله الحمد.