شاهد.. محمية الملك سلمان تفعّل اليوم العالمي للتصوير وتستعرض إبداعات المصورين

فعّلت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية عبر منصاتها الرقمية "اليوم العالمي للتصوير" الذي يقام يوم 19 أغسطس من كل عام ويستذكر أول عملية تصوير تمت من خلال اختراع "داجيروتايب" عام 1837م في فرنسا.
وتفاعلت الهيئة بنشر بعض اللقطات الجمالية والمتنوعة التي تم التقاطها بعدسات المصورين المبدعين من داخل النطاق الجغرافي لمحمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية من مواقع مختلفة وتضاريس متنوعة.
ودعت الهيئة جميع المصورين لمشاركة إبداعاتهم في المنشور الرئيسي التفاعلي لإبراز أجمل الصور واللقطات الإبداعية لجماليات المناطق والتي تعكس أثر الاهتمام والحرص الذي توليه الهيئة للمناطق المحمية.
ويؤكد تفعيل اليوم العالمي للتصوير حرص الهيئة على دعم وإبراز المُبدعين من خلال نشر مشاركاتهم في قنواتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.
يُشار إلى أن هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية أطلقت العام الماضي النسخة الأولى من جائزة التصوير "إرث" والتي لاقت رواجاً محلياً وخليجياً شارك فيها العديد من المحترفين والمهتمين في مجال التصوير وقاموا من خلالها بتقديم العديد من الإبداعات الجمالية لجميع ما تحتويه المحمية من مكونات طبيعية وفطرية وتراثية.