شاهد.. محمية الملك سلمان تفعّل اليوم العالمي للتصوير وتستعرض إبداعات المصورين

يُشار إلى أن هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية أطلقت العام الماضي النسخة الأولى من جائزة التصوير "إرث" والتي لاقت رواجاً محلياً وخليجياً شارك فيها العديد من المحترفين والمهتمين في مجال التصوير وقاموا من خلالها بتقديم العديد من الإبداعات الجمالية لجميع ما تحتويه المحمية من مكونات طبيعية وفطرية وتراثية.