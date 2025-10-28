د.محمدعقيلي: الابتكار والتكنولوجيا محركان رئيسيان للنمو الاقتصادي

أكد عضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور محمد بن موسى عقيلي أن الابتكار والتكنولوجيا يشكلان محركين رئيسيين للنمو الاقتصادي ودعامتين أساسيتين لتحقيق التنمية المستدامة في المملكة.
جاء ذلك خلال محاضرة نظّمتها غرفة الرياض بالتعاون مع جمعية الاقتصاد السعودية بعنوان “جائزة نوبل للاقتصاد 2025: الابتكار والتكنولوجيا كمحرّك للنمو الاقتصادي”.
وأوضح الدكتور عقيلي خلال المحاضرة أن الاستثمار في البحث العلمي وتطوير التقنيات يسهم في تعزيز التنافسية ودعم التحول نحو اقتصاد معرفي قائم على الإبداع، مشيراً إلى أن الدول التي تتبنى الابتكار في سياساتها الاقتصادية تحقق معدلات نمو أعلى وأكثر استدامة.
من جانبه، أكد رئيس الجمعية الدكتور أحمد المحيميد أهمية الدور الذي تلعبه الابتكارات الحديثة في دعم النمو الاقتصادي الوطني، مشدداً على أن رؤية المملكة 2030 جعلت الابتكار ركيزة محورية في مسيرة التنمية.
وتناولت المحاضرة نبذة عن جائزة نوبل للاقتصاد ومراحلها التاريخية، ودورها في تحفيز الابتكار ودعم البحوث الاقتصادية، إلى جانب إبراز أهمية التكنولوجيا في تحقيق التحول الاقتصادي المنشود.