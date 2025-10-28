د.محمدعقيلي: الابتكار والتكنولوجيا محركان رئيسيان للنمو الاقتصادي

وأوضح الدكتور عقيلي خلال المحاضرة أن الاستثمار في البحث العلمي وتطوير التقنيات يسهم في تعزيز التنافسية ودعم التحول نحو اقتصاد معرفي قائم على الإبداع، مشيراً إلى أن الدول التي تتبنى الابتكار في سياساتها الاقتصادية تحقق معدلات نمو أعلى وأكثر استدامة.