أخصائي نفسي لـ"سبق": الهدوء والتركيز طريق "الأخضر" للتأهل قبل مواجهة العراق.

أكد الأخصائي النفسي عبدالله الشمري لـ”سبق” أن الجانب النفسي يمثل عاملاً حاسمًا لا يقل أهمية عن الإعدادين البدني والتكتيكي، وذلك قبل المواجهة المصيرية التي تجمع المنتخب السعودي بنظيره العراقي مساء اليوم الثلاثاء ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.
وأوضح الشمري أن الاستعداد النفسي يبدأ من الثقة بالنفس والإيمان بالقدرات، مشددًا على أن كل لاعب في “الأخضر” يجب أن يتذكر أنه وصل إلى هذه المرحلة بجهده واستحقاقه. وأضاف أن التعامل مع الضغوط النفسية يتطلب ممارسة تمارين التنفس العميق والاسترخاء قبل المباراة، إلى جانب ترديد العبارات التحفيزية التي تعزز الهدوء والتركيز.
وأشار الأخصائي إلى أهمية التركيز على المباراة ذاتها لا على نتيجتها، لأن الانشغال بالنتيجة قد يؤدي إلى التوتر ويضعف الأداء، داعيًا اللاعبين إلى تجاهل المؤثرات الخارجية مثل أصوات الجماهير أو الضغوط الإعلامية، مع الالتزام بتوجيهات المدرب وخطة اللعب والتعاون داخل الملعب.
واختتم الشمري حديثه بالتأكيد على أن الهدوء والتركيز هما مفتاح النجاح، مشيرًا إلى أن الروح القتالية المتزنة نفسيًا ستكون الطريق نحو تحقيق التأهل بإذن الله.
و يتطلع المنتخب السعودي إلى تحقيق التأهل الثالث تواليًا والسابع في تاريخه إلى نهائيات كأس العالم، حين يلتقي غدًا الثلاثاء نظيره العراقي على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من ملحق التصفيات الآسيوية – الطريق إلى كأس العالم 2026.
وتعد هذه المواجهة حاسمة ومصيرية، إذ سيحجز الفائز بطاقة التأهل المباشر إلى المونديال، بينما سيخوض الخاسر مواجهة فاصلة أمام وصيف المجموعة الأولى لتحديد المتأهل إلى الملحق العالمي. ويكفي المنتخب السعودي التعادل لضمان التأهل المباشر بفضل تفوقه في عدد الأهداف المسجلة.
ويدخل المنتخب السعودي المباراة بأفضلية زمنية في الاستعداد بعد أن خاض لقاءه الأخير الأربعاء الماضي، إلا أن المدرب هيرفي رينارد سيفتقد خدمات لاعب الوسط محمد كنو بعد طرده في اللحظات الأخيرة من مواجهة إندونيسيا.
