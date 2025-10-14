أخصائي نفسي لـ"سبق": الهدوء والتركيز طريق "الأخضر" للتأهل قبل مواجهة العراق.

وأوضح الشمري أن الاستعداد النفسي يبدأ من الثقة بالنفس والإيمان بالقدرات، مشددًا على أن كل لاعب في “الأخضر” يجب أن يتذكر أنه وصل إلى هذه المرحلة بجهده واستحقاقه. وأضاف أن التعامل مع الضغوط النفسية يتطلب ممارسة تمارين التنفس العميق والاسترخاء قبل المباراة، إلى جانب ترديد العبارات التحفيزية التي تعزز الهدوء والتركيز.