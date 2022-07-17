محليات

مجلس شؤون الجامعات: رفع القبول إلى ضِعْفِ ما كان عليه عام 2020م في الكليات النوعية الصحية والهندسية والتقنية والتطبيقية وإدارة الأعمال

خفضت القبول بنسبة لا تقل عن 50% في التخصصات غير المتوائِمة مع سوق العمل