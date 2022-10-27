بزراعة أكثر من 3200 شجرة.. "بلدية عنيزة" تتفاعل مع مبادرة "السعودية الخضراء"

ضمن مبادرة "السعودية الخضراء"، كثّفت بلدية عنيزة أعمال التشجير في مختلف المواقع بالمحافظة بأشجار وأزهار متنوعة أضفت طابعًا جماليًّا في الطرقات.
وتهدف البلدية من هذه المشاركة إلى المساهمة في مبادرات التشجير والاهتمام بالغطاء النباتي التي تبناها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- والحد من ملوثات البيئة؛ الأمر الذي ينعكس على صحة الإنسان وجودة الحياة.
وشرعت البلدية في زراعة أكثر من 3200 شجرة خلال الفترة الماضية في الطرق والحدائق والميادين، ضمن أعمالها المستمرة لتحسين المشهد العام.
وقام رئيس البلدية المهندس فارس بن محمد القحطاني ومدير مكتب البيئة والزراعة والمياه بعنيزة الدكتور مشحن المشحن ،بغرس الأشجار لنشر ثقافة التشجير، ضمن أوجه التعاون المستمر بين البلدية والزراعة لزيادة التشجير والرقعة الخضراء في عنيزة.