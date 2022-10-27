بزراعة أكثر من 3200 شجرة.. "بلدية عنيزة" تتفاعل مع مبادرة "السعودية الخضراء"

وتهدف البلدية من هذه المشاركة إلى المساهمة في مبادرات التشجير والاهتمام بالغطاء النباتي التي تبناها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- والحد من ملوثات البيئة؛ الأمر الذي ينعكس على صحة الإنسان وجودة الحياة.