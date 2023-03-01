مجموعة stc توقع مع برنامج شريك "مركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص"

ويؤكد مشروع الكابلات البحرية مكانة المملكة كمركزًا رقميًا رائدًا، كما سيشجع المزيد من الاستثمارات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والحوسبة السحابية. وسيعمل على مواكبة النمو المتوقع في حركة البيانات وضمان سلاسة الإمداد الرقمي للبيانات على مستوى العالم. كما يقدم مسارات غير تقليديه مما يرفع كفائه الأداء ورفع الاعتمادية بالكابلات الدولية وخاصة التي استثمرت فيها مجموعة stc وذك لما يمثله موقع المملكة الاستراتيجي.