مجموعة stc توقع مع برنامج شريك "مركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص"

وقعت مجموعة stc الممكن الرقمي الأبرز في المملكة والمنطقة اتفاقية مع برنامج شريك "مركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص"، لتعزيز مكانة المملكة كمركز رقمي ووجهة موثوقة لحركة البيانات في المنطقة، كما وقعت اتفاقية مع وزارة الاستثمار في مجال مشروع الكابل البحري EMC.
ويؤكد مشروع الكابلات البحرية مكانة المملكة كمركزًا رقميًا رائدًا، كما سيشجع المزيد من الاستثمارات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والحوسبة السحابية. وسيعمل على مواكبة النمو المتوقع في حركة البيانات وضمان سلاسة الإمداد الرقمي للبيانات على مستوى العالم. كما يقدم مسارات غير تقليديه مما يرفع كفائه الأداء ورفع الاعتمادية بالكابلات الدولية وخاصة التي استثمرت فيها مجموعة stc وذك لما يمثله موقع المملكة الاستراتيجي.
يأتي الكابل البحري (EMC) كجزء من خطة التحول الرقمي الإستراتيجي للمنطقة، ويرسخ مكانة السعودية على خارطة الدول المتقدمة رقمياً، حيث يسهل تدفق البيانات على المستويين الإقليمي والعالمي من خلال الاستفادة من بنية مجموعة stc الرقمية المتقدمة.
وتسعى المجموعة للمساهمة بجذب الاستثمارات العالمية كمزودي الخدمات السحابية وشبكات توصيل المحتوى والتي تسهم في تمكين أهداف المملكة الرقمية عبر القطاعات المختلفة، بالإضافة الى توطين المحتوى مما يزيد الاستفادة من البنية التحتية الأساسية، وزيادة جودة خدمات الأنترنت المقدمة وضمان الاتصال المستمر للبيانات والذي سينعكس بشكل ايجابي على تجربة المستفيدين من الخدمات، فضلاً عن ضمان استمرارية الأعمال كعنصر جذب إضافي للتنمية والاستثمار الاجنبي عبر تنويع جديد لمسارات الكابلات البحرية التي تربط المملكة بقارة أوروبا.
تجدر الإشارة الى برنامج شريك "مركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص" حيث يقدم مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية الجديدة في قطاعات متعددة من بينها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ويتنوع الدعم بما يخدم جميع الشركات لتسريع الاستثمارات المحلية.