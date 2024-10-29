"زين السعودية" تعلن عن نتائج فترة التسعة أشهر الأولى من 2024 بنمو في الأرباح بنسبة 33%

وتعليقاً على هذه النتائج، قال الرئيس التنفيذي المكلف لشركة "زين السعودية" المهندس سعد بن عبد الرحمن السدحان: "نحرص بشكل دائم على استدامة الأداء المالي بمواءمة بين الأداء التشغيلي للشركة والخطط الاستثمارية والحوكمة الفعالة ضمن استراتيجية واضحة بالتوازي مع الاستمرارية في التطوير والابتكار والمساهمة في تطوير قطاع الاتصالات الوطني عموما، بهدف دعم تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة لبناء اقتصاد معرفي رقمي ينعم فيه الإنسان بالرفاهية" وأضاف "سوف نواصل تركيز جهودنا لبناء عالم مبتكر ومستدام ولتحقيق الأثر على المستويين المحلي والعالمي من خلال مواكبة أهداف التنمية المستدامة وتمكين المجتمعات. حيث أصدرنا خلال الربع الثالث من العام الحالي تقريرنا للاستدامة المؤسسية والذي عكس المواءمة التامة ما بين استراتيجية الاستدامة المؤسسية للشركة والمدمجة في صميم أعمالنا، والأثر المحقق منها بالتوازي مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في مجال التنمية المستدامة. كذلك تابعنا جهودنا لتمكين كافة فئات المجتمع، إذ أعلنا شراكة استراتيجية مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتقديم برامج التدريب والتطوير للأشخاص ذوي الإعاقة مع توفير فرص وظيفية لهم. كما سنمنح المسجلين في منصة الوزارة عروض خاصة وحصرية تلبي متطلباتهم".